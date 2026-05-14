Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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14.05.2026 16:01:47
Staar Surgical Posts Upbeat Q1 Results, Joins Cisco, Yeti Holdings And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
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|Cisco Inc.
|100,48
|1,78%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|34 080,00
|13,15%
|YETI Holdings Inc Registered Shs
|36,60
|7,02%
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