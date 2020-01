Staat holt 42 000 Menschen aus Langzeitarbeitslosigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Gut ein Jahr nach dem Start des sogenannten sozialen Arbeitsmarkts sind 42 000 Langzeitarbeitslose mit dieser staatlichen Förderung in Jobs vermittelt worden. Davon waren 34 000 länger als sechs Jahre auf Hartz IV angewiesen, wie das Bundesarbeitsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Ihre Arbeitgeber erhalten zwei Jahre lang den Lohn der Mitarbeiter komplett, dann sinkt der Zuschuss. Die Förderung dauert maximal fünf Jahre. 8000 weitere Geförderte waren mindestens zwei Jahre arbeitslos. Hier wird der Lohn zwei Jahre bezuschusst, zunächst zu 75, dann zu 50 Prozent. Rund eine halbe Milliarde Euro hat der Staat den Angaben zufolge mittlerweile in den sozialen Arbeitsmarkt gesteckt.

Insgesamt hatte die Koalition mit 150 000 neuen Jobs durch diese Fördermöglichkeiten gerechnet. Für das zum 1. Januar 2019 gestartete Instrument sind vier Milliarden Euro binnen vier Jahren vorgesehen.

Bei einem Besuch im Berliner Ostbahnhof sprach Heil mit einigen der 17 Mitarbeiter, die die Bahn mit Hilfe des Instrumentes eingestellt hat. Er sagte, er rechne damit, dass in diesem Jahr noch mehr Menschen vom sozialen Arbeitsmarkt profitieren würden. DB-Personalvorstand Martin Seiler sagte, sein Unternehmen werde sich weiter im sozialen Bereich engagieren und die eingestellten Beschäftigten möglichst unbefristet übernehmen. Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach, befand: "Der soziale Arbeitsmarkt funktioniert." Allerdings seien immer noch rund 700 000 Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen./bw/DP/stw