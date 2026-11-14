MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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14.11.2026 14:34:59
Staat steigt aus: Weltgrößte Reederei MSC will offenbar Meyer Werft kaufen
Einem Medienbericht zufolge will die Genfer Reederei MSC den Großteil der Meyer Werft übernehmen. Dafür müssten der Bund und Niedersachsen deutlich früher bei Deutschlands letzter großen Kreuzfahrtschiffwerft aussteigen als geplant. Die Eignerfamilie will demnach aufstocken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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14.11.26
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16.06.26
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Analysen zu MSC
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