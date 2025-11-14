|
14.11.2025 06:12:38
Staatlicher Zuschuss zu Übertragungsnetzkosten
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Stromkunden beschlossen. Den Betreibern der Übertragungsnetze wird im kommenden Jahr ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro gewährt. Dieser Parlamentsbeschluss vom späten Abend soll dafür sorgen, dass die Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen sinken.
Einer Regierungsprognose zufolge winkt Privatkunden im bundesweiten Durchschnitt eine 17-prozentige Entlastung. Die Ersparnis für Gewerbe- und Industriekunden soll im Schnitt über 20 Prozent liegen. Allerdings rechnen Experten mit deutlichen regionalen Unterschieden./ax/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.