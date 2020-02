Staatsdruckerei 2019/20 mit stärkerem Umsatzplus als selbst gedacht

Die börsennotierte Österreichische Staatsdruckerei Holding AG erwartet fürs aktuelle Geschäftsjahr 2019/20 (per 31.3.) mehr Umsatz als ursprünglich gedacht.

Der Konzernumsatz werde zwischen 62 und 65 Mio. Euro liegen, um 24 bis 30 Prozent mehr als 2018/19. Die EBIT-Quote werde weiter bei 12 bis 15 Prozent erwartet, so die Österreichische Staatsdruckerei am Dienstagabend. Die Geschäftsjahrszahlen kommen am 24. Juni.

