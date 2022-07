Staatshilfen für Uniper: Fortum setzt Gespräche fort - Uniper nimmt Gas aus Speichern - Uniper-Aktie gewinnt

Fortum setzt die konstruktiven Gespräche mit der Bundesregierung fort, um Uniper sowohl in finanzieller Hinsicht als auch mit Blick auf die Geschäftsrisiken zu stabilisieren und so die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Uniper hatte bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Das Unternehmen steht als größter deutscher Gasimporteur nach der Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 unter Druck. Die Firma muss Gas zu deutlich gestiegenen Preisen einkaufen, um Verträge mit seinen Kunden bedienen zu können.

Uniper entnimmt wegen ausbleibender Lieferungen aus Russland Gas aus Speichern

Uniper-Aktie kräftig erholt - Goldman setzt auf schnelle Staatshilfe

Der Energiekonzern hat begonnen, Gas aus seinen Speichern zu entnehmen. "Seit Anfang der Woche entnehmen wir Gas aus den von uns selbst genutzten Kapazitäten", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag in Düsseldorf der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Als Argumente nannte er Liquiditätsgründe sowie die Erfüllung von Verträgen. Wie viel Gas entnommen wird, sagte der Sprecher nicht. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hatte auf einer Pressekonferenz vergangene Woche bereits angekündigt, dass ein solcher Schritt nötig werde.Aktien von Uniper haben sich am Freitag deutlich von ihrem jüngsten Rekordtief abgesetzt. Der Kurs des schwer unter der Krise mit Russland leidenden Energiekonzerns kletterte um bis zu 12 Prozent fast wieder auf 10 Euro. Am Montag hatten sie mit 8,78 Euro einen neuen Tiefpunkt erreicht. Wegen ausbleibender Lieferungen aus Russland zapft Uniper seine Speicherbestände an, um Verträge zu erfüllen.

Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs strich am Vorabend gleichwohl seine Verkaufsempfehlung, auch wenn er das Kursziel von 20 auf 10 Euro halbierte. Er rechnet in Kürze mit Staatshilfen für die Düsseldorfer.

Die finnische Mutter Fortum hatte erst am Vorabend die Erwartungen an die laufenden Gespräche gedämpft. In den "konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung" gebe es weiter keine Einigung, hatte es geheißen. Goldman-Analyst Gandolfi ist aber optimistisch und erwartet sich massive Erleichterung, sobald eine Einigung erzielt ist.

ESPOO / DÜSSELDORF / FRANKFURT (dpa-AFX)