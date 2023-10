Staatsministerin: Niemanden bei Nachhaltigkeit finanziell überfordern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Staatsministerin beim Bundeskanzler, Sarah Ryglewski, hat versprochen, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger bei Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit nicht finanziell überfordert werden. "Wir wollen ja alle noch in dieser Welt leben und idealerweise kriegen wir es sogar hin, dass es eine bessere Welt wird", sagte die SPD-Politikerin am Rande einer Konferenz zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung am Donnerstag in Berlin. "Und wir stellen aber auch sicher - und das ist auch ein großes Versprechen, was wir als Bundesregierung geben - dass die Veränderungen nicht so sind, dass jemand auch finanziell überfordert wird." Auch wenn der Prozess quälend gewesen sei, beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) sei ihnen das gelungen./svv/DP/jha