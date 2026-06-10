BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.06.2026 15:00:00
Staatsministerin Ulrike Scharf zu Besuch im Talent Campus des BMW Group Werks Landshut
+++ Exklusive Einblicke in die Berufsausbildung zum „Bayerischen Tag der Ausbildung“ +++ Heimat von knapp 170 Auszubildenden und dual Studierenden in neun Berufen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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