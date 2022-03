Staatssekretär: Emissionen werden wohl auch 2022 im Stromsektor steigen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium erwartet auch für dieses Jahr steigende Treibhausgasemissionen im Stromsektor. Staatssekretär Patrick Graichen sagte, dass wegen der Ukraine-Krise die Gaspreise gestiegen und die Kohlekraftwerke daher höher ausgelastet würden als Gaskraftwerke. Daher müsse Deutschland seine Klimaanstrengungen verstärken. Gas als Brückentechnologie sei aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine keine Option mehr.

"Deshalb werden wir bei Verkehr, Gebäude und Erneuerbaren massiv auf die Tube drücken", sagte Graichen auf einer Pressekonferenz zur Treibhausgasbilanz für das Jahr 2021, wo die Emissionen gestiegen waren. In der Energiewirtschaft wurde ein Anstieg der Emissionen um 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. "Auf dem Strommarkt erwarte ich für 2022 eher noch mal etwas steigendere Emissionen. Aber das heißt nicht, dass das auch für die Gesamttreibhausgasbilanz gilt", so Graichen. Die Bundesregierung plane aktuell nicht, die Ausschreibungen für Windkraft- und Solaranlagen zu erhöhen, da die bislang anvisierten Mengen bereits ambitioniert seien.

Früher grüner Wasserstoff und mehr Wärmepumpenheizungen

Mit dem vom russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin ausgegangenen Krieg in der Ukraine würde sich zudem der Abschied von Gas als Übergangsenergieträger hin zur anvisierten Klimaneutralität beschleunigen. "Putin hat den Narrativ von Erdgas als Brücke kaputt gemacht. Die Brücke ist eingestürzt. Das heißt: kurzfristig auf dem Strommarkt vermutlich eher mehr Kohle. Und es heißt langfristig: schneller grüner Wasserstoff", so Graichen.

Auch würde in den deutschen Privathaushalten der Krieg die Nachfrage nach Wärmepumpenheizungen beschleunigen. Für dieses Jahr erwartet er einen "massiven Boom" bei der Nachfrage nach dieser Heizungsart. Die Diskussion findet doch jetzt an jedem Abendessenstisch statt: Wie können wir uns unabhängig machen und nicht noch Geld an Putin überweisen. Die Antwort wird überall heißen: Öl- oder Gaskessel raus, Wärmepumpe rein", so Graichen. "Unser Job wird es jetzt sein dafür zu sorgen, dass der Strompreis und die Fördermaßnahmen bei Wärmepumpe das ganze attraktiv belassen."

Autoindustrie soll knappe Chips für E-Autos verwenden

Graichen appellierte zudem an die Autoindustrie, angesichts der hohen Spritpreise beim Bau neuer Autos die Energiewende weg vom Verbrenner hin zu Elektrofahrzeugen zu unterstützten.

"Die knappen Chips, die jetzt verbaut werden, die sollten in E-Autos verbaut werden. Denn wir haben aktuell ein Angebotsproblem an der Elektromobilität, nicht ein Nachfrageproblem", so Graichen. Die Autoindustrie sollte hier handeln, denn man müsse sich von russischem Öl unabhängiger machen.

