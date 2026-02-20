Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|ATX Prime-Entwicklung
|
20.02.2026 15:58:55
Stabiler Handel: ATX Prime am Nachmittag ohne Schwung
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 2 877,36 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,017 Prozent schwächer bei 2 876,84 Punkten, nach 2 877,32 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 889,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 868,09 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.01.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 665,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 397,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 019,47 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,25 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 897,43 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 6,48 Prozent auf 12,16 EUR), STRABAG SE (+ 3,21 Prozent auf 93,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,43 Prozent auf 4,22 EUR), AMAG (+ 2,13 Prozent auf 28,80 EUR) und PORR (+ 1,89 Prozent auf 40,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil DO (-2,30 Prozent auf 212,00 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Semperit (-2,26 Prozent auf 13,00 EUR), Telekom Austria (-1,71 Prozent auf 9,78 EUR) und OMV (-1,70 Prozent auf 54,90 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 225 890 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
2026 hat die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
