DAX-Kursentwicklung 16.02.2026 12:27:39

Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos

Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos

Der DAX zeigt sich heute wenig verändert.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 24 914,09 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,137 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,296 Prozent fester bei 24 988,61 Punkten in den Montagshandel, nach 24 914,88 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 899,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 020,83 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Wert von 25 297,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 876,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 513,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,44 Prozent auf 193,05 EUR), Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 32,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 20,88 EUR) und Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Brenntag SE (-1,72 Prozent auf 57,22 EUR), Merck (-1,68 Prozent auf 125,65 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR) und BASF (-1,06 Prozent auf 50,54 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 427 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 195,885 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Mit 6,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
