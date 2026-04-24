Stabiler Handel: DAX notiert nachmittags um Vortagesschluss

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 24 155,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,041 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,258 Prozent stärker bei 24 217,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 155,45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 330,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 998,07 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,940 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Wert von 22 636,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 900,71 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Wert von 22 064,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,56 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,59 Prozent auf 148,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 186,50 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 27,80 EUR) und GEA (+ 0,74 Prozent auf 61,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-4,19 Prozent auf 290,30 EUR), Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 1 350,40 EUR), EON SE (-3,35 Prozent auf 18,73 EUR), Bayer (-2,90 Prozent auf 38,88 EUR) und Scout24 (-2,31 Prozent auf 67,80 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 040 518 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 184,201 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at