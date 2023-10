Stabiler Handel: DAX ohne Schwung

Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent aufwärts auf 15 100,39 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,546 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,093 Prozent auf 15 113,94 Punkte an der Kurstafel, nach 15 099,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 157,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 052,19 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,20 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 771,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 937,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der DAX einen Wert von 12 517,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,33 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. 13 976,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 2,67 Prozent auf 20,73 EUR), Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 320,50 EUR), Henkel vz (+ 1,76 Prozent auf 68,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 122,15 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 38,43 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil adidas (-3,69 Prozent auf 156,14 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 88,58 EUR), Siemens (-1,21 Prozent auf 131,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 106,60 EUR) und BASF (-0,84 Prozent auf 41,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 154 028 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 143,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

