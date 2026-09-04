Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss

Schlussendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 10 831,09 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,199 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 831,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 843,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 791,43 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,060 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 10 879,38 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 10 360,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 216,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,84 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 4,10 Prozent auf 55,90 GBP), Kingfisher (+ 3,29 Prozent auf 3,07 GBP), Vodafone Group (+ 2,70 Prozent auf 1,26 GBP), M&G (+ 1,77 Prozent auf 3,57 GBP) und Associated British Foods (+ 1,57 Prozent auf 20,72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Experian (-4,38 Prozent auf 28,14 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,74 Prozent auf 106,16 USD), RELX (-2,06 Prozent auf 26,20 GBP), 3i (-1,95 Prozent auf 27,71 GBP) und IG Group (-1,91 Prozent auf 13,35 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 64 621 051 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,826 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at