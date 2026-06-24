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FTSE 100-Kursentwicklung 24.06.2026 09:30:12

Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Vortagesschluss

Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Vortagesschluss

FTSE 100-Handel am Mittwochmorgen.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0,00 Prozent auf 10 428,46 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,105 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 429,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10 428,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 431,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 412,77 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,626 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 10 466,26 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 9 965,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der FTSE 100 bei 8 758,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,80 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Segro (+ 16,66 Prozent auf 8,66 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 5,34 Prozent auf 1,60 GBP), British Land Company (+ 3,34 Prozent auf 4,15 GBP), LondonMetric Property (+ 3,28 Prozent auf 1,89 GBP) und Land Securities Group (+ 3,20 Prozent auf 6,46 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Airtel Africa (-3,10 Prozent auf 3,37 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,20 Prozent auf 81,86 GBP), BAE Systems (-1,74 Prozent auf 17,93 GBP), Bank of Georgia Group (-1,30 Prozent auf 113,60 GBP) und Entain (-1,29 Prozent auf 5,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 978 031 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,465 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 26,18 0,81% 3i plc
Airtel Africa 3,87 -4,82% Airtel Africa
BAE Systems plc 21,00 -0,76% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 130,00 1,56% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
British Land Company plc 4,81 3,89% British Land Company plc
Entain PLC Registered Shs 6,44 0,12% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,73 0,01% HSBC Holdings plc
Land Securities Group 7,48 3,10% Land Securities Group
Lloyds Banking Group 1,26 0,92% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 95,16 -2,56% London Stock Exchange (LSE)
LondonMetric Property PLC 2,16 1,32% LondonMetric Property PLC
Segro PLC (REIT) 10,10 16,76% Segro PLC (REIT)
Tritax Big Box REIT PLC 1,84 8,24% Tritax Big Box REIT PLC

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FTSE 100 10 436,11 0,07%

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