Stabiler Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels unentschlossen

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 6 280,12 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,385 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent schwächer bei 6 270,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 280,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 296,04 Punkte, das Tagestief hingegen 6 255,60 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,586 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 229,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 940,34 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 5 354,17 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,35 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 0,50 Prozent auf 181,50 EUR), UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR), Siemens Energy (+ 0,06 Prozent auf 154,22 EUR), Eni (-0,07 Prozent auf 21,66 EUR) und Deutsche Telekom (-0,26 Prozent auf 26,52 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,98 Prozent auf 950,70 EUR), Infineon (-2,26 Prozent auf 70,20 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 48,54 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 48,25 EUR) und SAP SE (-1,30 Prozent auf 134,94 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 297 752 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at