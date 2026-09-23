Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag an Nulllinie

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,00 Prozent stärker bei 5 361,02 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 5 366,95 Punkten, nach 5 361,12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 357,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 392,63 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,941 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 5 489,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 324,23 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 4 599,90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,54 GBP), SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR), BP (+ 1,09 Prozent auf 5,48 GBP), Rheinmetall (+ 0,86 Prozent auf 999,90 EUR) und RELX (+ 0,82 Prozent auf 24,70 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1,84 Prozent auf 422,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,77 EUR), AstraZeneca (-1,25 Prozent auf 125,14 GBP), GSK (-1,08 Prozent auf 18,86 GBP) und Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 144,44 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 353 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at