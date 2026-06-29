Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Kursentwicklung
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29.06.2026 17:58:55
Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie
Am Montag schloss der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 24 631,00 Punkten ab.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 559,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 802,00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Wert von 25 025,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22 037,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 102,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,265 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,59 Prozent auf 56,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 136,64 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Heidelberg Materials (-9,35 Prozent auf 167,15 EUR), Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,93 Prozent auf 71,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 39,56 EUR) und BMW (-2,64 Prozent auf 57,50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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