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Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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DAX-Marktbericht 28.07.2026 15:58:30

Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 25 361,37 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,097 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,533 Prozent auf 25 496,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 361,03 Punkten am Vortag.

Bei 25 553,47 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 307,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der DAX bei 24 671,22 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 24 018,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der DAX einen Wert von 23 970,36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 3,34 Prozent auf 61,24 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 082,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 46,69 EUR) und Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 47,75 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-6,85 Prozent auf 57,28 EUR), Siemens Energy (-5,97 Prozent auf 139,52 EUR), RWE (-1,88 Prozent auf 56,22 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 268,95 EUR) und Deutsche Bank (-1,05 Prozent auf 30,66 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 283 536 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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