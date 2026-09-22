Stabiler Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung

Das machte das Börsenbarometer in New York am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7 764,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,456 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,068 Prozent fester bei 7 769,97 Punkten, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 782,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 756,26 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 472,79 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 6 693,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 8,06 Prozent auf 1 380,62 USD), Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 1 887,04 USD), Lennar (+ 6,38 Prozent auf 83,06 USD), Moderna (+ 5,56 Prozent auf 182,56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,40 Prozent auf 9,95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NortonLifeLock (-6,38 Prozent auf 27,29 USD), Royal Caribbean Cruises (-6,14 Prozent auf 234,89 USD), Charles Schwab (-6,11 Prozent auf 100,35 USD), Allstate (-5,50 Prozent auf 229,50 USD) und Charter A (-4,94 Prozent auf 117,26 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 28 035 981 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at