Stabiler Handel in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart seitwärts

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch heute aufwärts.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,00 Prozent auf 5 247,35 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,843 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 5 249,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 247,21 Punkten am Vortag.

Bei 5 230,73 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 249,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der ATX mit 5 009,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 646,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der ATX bei 3 630,48 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 43,50 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 252,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 37,96 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 62,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 101,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,38 Prozent auf 80,00 EUR) und Wienerberger (+ 0,20 Prozent auf 30,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-2,20 Prozent auf 200,50 EUR), voestalpine (-2,04 Prozent auf 36,54 EUR), PORR (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR), Lenzing (-0,44 Prozent auf 22,40 EUR) und EVN (-0,37 Prozent auf 27,05 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 102 520 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

