Stabiler Handel in Zürich: SPI schlussendlich kaum bewegt

Zum Handelsende legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 18 575,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,094 Prozent leichter bei 18 557,14 Punkten in den Montagshandel, nach 18 574,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 531,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 622,31 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 489,67 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 18 684,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 546,82 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,83 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 13,22 Prozent auf 19,36 CHF), Perrot Duval SA (+ 11,94 Prozent auf 45,00 CHF), Huber + Suhner (+ 6,42 Prozent auf 282,00 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 5,36 Prozent auf 47,15 CHF) und Calida (+ 5,05 Prozent auf 17,48 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-8,86 Prozent auf 0,07 CHF), Edisun Power Europe (-4,63 Prozent auf 70,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,59 Prozent auf 0,35 CHF), Swatch (N) (-4,20 Prozent auf 39,90 CHF) und Swatch (I) (-4,13 Prozent auf 201,90 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 663 791 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,673 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at