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NYSE-Handel im Fokus 13.10.2026 16:01:08

Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt

Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt

Aktuell geht es für den S&P 500 erneut nach oben.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,00 Prozent fester bei 7 807,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,346 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 7 797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 795,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 814,15 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 515,34 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 654,72 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit VF (+ 4,69 Prozent auf 16,53 USD), Salesforce (+ 3,86 Prozent auf 242,95 USD), Cognizant (+ 3,67 Prozent auf 61,87 USD), HP (+ 3,31 Prozent auf 30,86 USD) und NortonLifeLock (+ 3,19 Prozent auf 24,10 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-6,14 Prozent auf 707,01 USD), Western Digital (-6,13 Prozent auf 363,23 USD), Micron Technology (-4,39 Prozent auf 945,60 USD), Sandisk (-3,86 Prozent auf 1 429,95 USD) und Johnson Johnson (-3,63 Prozent auf 254,15 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 583 873 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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First Republic Bank 0,00 250,00% First Republic Bank
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