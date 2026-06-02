Stabiler Handel: SMI bewegt sich schlussendlich seitwärts

Zum Handelsschluss legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der SMI am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 13 305,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,605 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,411 Prozent auf 13 360,03 Punkte an der Kurstafel, nach 13 305,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 13 394,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 260,14 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 136,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bewegte sich der SMI bei 13 834,10 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 12 198,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,441 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,68 Prozent auf 101,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 187,30 CHF), Amrize (+ 2,26 Prozent auf 42,93 CHF) und Sika (+ 1,61 Prozent auf 151,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-2,43 Prozent auf 309,70 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 50,98 CHF), Swiss Re (-1,42 Prozent auf 114,45 CHF), Novartis (-0,79 Prozent auf 113,00 CHF) und Givaudan (-0,53 Prozent auf 2 832,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 141 559 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 286,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at