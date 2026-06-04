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ATX Prime-Marktbericht 04.06.2026 12:27:08

Stabiler Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Stabiler Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime heute.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent fester bei 3 012,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 012,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 012,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 027,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 999,79 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,856 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 2 836,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 741,14 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 2 208,16 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 3,23 Prozent auf 3,83 EUR), Verbund (+ 2,33 Prozent auf 59,30 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 24,22 EUR), PORR (+ 2,12 Prozent auf 40,95 EUR) und voestalpine (+ 1,92 Prozent auf 47,72 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-5,91 Prozent auf 143,20 EUR), Wolford (-5,84 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 10,80 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 127 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,928 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die ZUMTOBEL-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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