Index im Fokus 22.01.2026 15:59:13

Stabiler Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Am Donnerstag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 24 868,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 774,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 937,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 301,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 24 111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 236,00 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,23 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 344,00 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,50 Prozent auf 104,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,38 Prozent auf 37,68 EUR), Infineon (+ 4,24 Prozent auf 42,82 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06 Prozent auf 238,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,60 Prozent auf 33,27 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 1 800,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 377,50 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR), RWE (-0,62 Prozent auf 51,38 EUR) und Beiersdorf (+ 0,26 Prozent auf 98,86 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 740 954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Rheinmetall AG

21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 98,70 0,08% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 33,31 -0,05% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,96 -0,11% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 238,70 0,00% Heidelberg Materials
Infineon AG 42,39 0,39% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 375,90 -0,11% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,59 -0,05% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 735,50 -1,62% Rheinmetall AG
RWE AG St. 51,46 0,35% RWE AG St.
SAP SE 191,98 -0,25% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,80 0,67% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 855,50 0,20%

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

