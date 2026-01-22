Stabiler Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 24 868,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 774,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 937,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 301,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 24 111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 236,00 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,23 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 344,00 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,50 Prozent auf 104,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,38 Prozent auf 37,68 EUR), Infineon (+ 4,24 Prozent auf 42,82 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06 Prozent auf 238,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,60 Prozent auf 33,27 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 1 800,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 377,50 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR), RWE (-0,62 Prozent auf 51,38 EUR) und Beiersdorf (+ 0,26 Prozent auf 98,86 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 740 954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

