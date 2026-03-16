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Kursverlauf 16.03.2026 09:29:14

Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert

Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 17 893,35 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,362 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,108 Prozent leichter bei 17 873,98 Punkten, nach 17 893,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 873,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 893,35 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 821,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der SPI 17 920,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der SPI einen Wert von 17 093,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,91 Prozent abwärts. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 12,07 Prozent auf 0,65 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,07 Prozent auf 6,40 CHF), Evolva (+ 3,33 Prozent auf 0,93 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,80 Prozent auf 0,13 CHF) und Gurit (+ 2,40 Prozent auf 32,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Idorsia (-10,29 Prozent auf 3,05 CHF), Sonova (-4,35 Prozent auf 185,65 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,26 Prozent auf 45,00 CHF), Vaudoise Versicherungen (-3,86 Prozent auf 722,00 CHF) und INTERROLL (-3,73 Prozent auf 1 600,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 778 675 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,747 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,67 1,53% ASMALLWORLD AG
Dätwyler AG 164,20 -0,85% Dätwyler AG
Evolva Holding AG 0,92 -5,74% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 33,40 -13,47% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,50 -2,99% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 3,13 -16,44% Idorsia AG
INTERROLL AG 1 842,00 0,66% INTERROLL AG
Kudelski S.A. (I) 1,49 0,00% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 3,60% Leclanche (Leclanché SA)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 360,60 -0,72% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sonova AG 214,20 0,09% Sonova AG
Vaudoise Versicherungen 820,00 -1,20% Vaudoise Versicherungen
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,00 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 776,17 -0,65%

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