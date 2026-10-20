Stabiler Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels in Seitwärtsbewegung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstag fort.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,00 Prozent auf 20 271,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,030 Prozent stärker bei 20 277,26 Punkten in den Handel, nach 20 271,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 266,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 277,26 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19 514,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 033,11 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Wert von 17 369,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,52 Prozent auf 0,15 CHF), Ascom (+ 2,26 Prozent auf 5,88 CHF), DKSH (+ 2,22 Prozent auf 73,60 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,21 Prozent auf 139,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Feintool International (-7,20 Prozent auf 10,95 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF), Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), ALSO (-5,30 Prozent auf 205,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-5,19 Prozent auf 70,82 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 425 751 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 330,020 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at