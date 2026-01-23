Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 3 704,97 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 548,160 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,149 Prozent schwächer bei 3 699,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 704,99 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 692,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 707,22 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,594 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 586,84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der TecDAX bei 3 741,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der TecDAX 3 657,01 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 192,66 EUR), United Internet (+ 1,20 Prozent auf 28,66 EUR), EVOTEC SE (+ 1,20 Prozent auf 6,26 EUR), IONOS (+ 0,89 Prozent auf 28,45 EUR) und TeamViewer (+ 0,86 Prozent auf 5,90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-1,19 Prozent auf 54,00 EUR), Eckert Ziegler (-1,17 Prozent auf 16,06 EUR), SMA Solar (-1,05 Prozent auf 37,82 EUR), Infineon (-0,93 Prozent auf 42,19 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 108,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 297 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 217,516 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at