BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
12.03.2026 07:30:00
Stabiles Konzernergebnis dank konsistenter Strategie: BMW Group auf Kurs
+++ Erneut Konzern-EBT von über 10 Mrd. € – trotz hoher Zollbelastungen +++ BMW Group erzielt 2025 stabile EBT-Marge von 7,7 % im Konzern +++ Konzern-Überschuss liegt wie im Vorjahr bei mehr als 7 Mrd. € +++ Ausschüttungssumme und -quote auf Vorjahresniveau vorgeschlagen +++ Erfolgreiches Kostenmanagement: Kosten um 2,5 Mrd. € gesenkt +++ Hohe Nachfrage nach BMW iX3 – Designpremiere des BMW i3 steht an +++ BEV-Portfolio wächst: Ende 2026 bereits 20 Modelle ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)
|
12.03.26
|RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.