Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
12.03.2026 07:30:00
Stabiles Konzernergebnis dank konsistenter Strategie: BMW Group auf Kurs
+++ Erneut Konzern-EBT von über 10 Mrd. € – trotz hoher Zollbelastungen +++ BMW Group erzielt 2025 stabile EBT-Marge von 7,7 % im Konzern +++ Konzern-Überschuss liegt wie im Vorjahr bei mehr als 7 Mrd. € +++ Ausschüttungssumme und -quote auf Vorjahresniveau vorgeschlagen +++ Erfolgreiches Kostenmanagement: Kosten um 2,5 Mrd. € gesenkt +++ Hohe Nachfrage nach BMW iX3 – Designpremiere des BMW i3 steht an +++ BEV-Portfolio wächst: Ende 2026 bereits 20 Modelle ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.