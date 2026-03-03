Stabilus-Aktie fester: Ausbau von militärischer Nutzung beflügelt

Der Kurs von Stabilus hat am Dienstag etwas Fahrt aufgenommen.

Lagen die Stabilus -Papiere auf Tradegate anfangs noch leicht im Minus, so betrug der Aufschlag zuletzt knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro. Am Vortag hatte die Papiere mit 17,72 Euro ein Tief seit April vergangenen Jahres ausgelotet.

Der Spezialist für Steuerungen von Gasfedern, Dämpfern und Antrieben will das Geschäft mit militärischen Anwendungen dieser Technik "erheblich" ausbauen. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in gepanzerten Fahrzeugen, militärischen Nutzfahrzeugen, tragbaren und plattformbasierten ballistischen Systemen, unbemannten Systemen sowie in Sensor- und Optikplattformen.

