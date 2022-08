Stabilus-Aktie gefragt: Gutes Quartalsergebnis - Umsatzprognose erhöht

In den zwölf Monaten bis Ende September dürfte der Umsatz etwa 1,07 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Montag in Luxemburg und Koblenz mit. Zuvor hatte das Management mit 940 bis 990 Millionen Euro gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll mit etwa 150 Millionen Euro ebenfalls die bisher angepeilte Spanne etwas übertreffen. Die entsprechende Marge dürfte damit aber mit etwa 14 Prozent jedoch am unteren Ende der bisherigen Erwartung liegen.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni steigerte Stabilus den Umsatz im Jahresvergleich um 18,5 Prozent auf gut 271 Millionen Euro. Währungseffekte herausgerechnet, belief sich der Zuwachs noch auf 12,5 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte um knapp 23 Prozent auf fast 38 Millionen Euro zu. Damit traf das Unternehmen im Tagesgeschäft etwa die Erwartungen von Analysten. Der Überschuss sprang um mehr als die Hälfte auf gut 24 Millionen Euro nach oben.

Via XETRA kann die Stabilus-Aktie zeitweise um 2,19 Prozent auf 56,10 Euro zulegen.

LUXEMBURG/KOBLENZ (dpa-AFX)