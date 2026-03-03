Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Im Aufwind
|
03.03.2026 16:35:39
Stabilus-Aktie im Minus: Ausbau von militärischer Nutzung beflügelt
Bereits aktuell verzeichne Stabilus insbesondere im Geschäft mit Dämpfungslösungen und Technologien für präzise Bewegungssteuerung (Aktuatorik) für sicherheitsrelevante Anwendungen eine deutlich steigende Nachfrage, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen nicht näher genannte namhafte internationale Hersteller als Abnehmer gewinnen können. Solche Technologien dürften "im sicherheitsrelevanten Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte Konzernchef Michael Büchsner.
Stabilus leidet seit geraumer Zeit unter der mauen Konjunktur und der Schwäche der Autoindustrie. Mit Blick auf den Verteidigungsbereich will sich der Konzern nun eigenen Angaben zufolge als Technologiepartner für Energieabsorption, Schwingungsisolierung und sichere Bewegungsabläufe in komplexen Systemen positionieren.
Das Unternehmen hat unter anderem Vibrations-, Rückstoß- und Bewegungssteuerungstechnologien im Portfolio, die es am Dienstag im Rahmen der Fachmesse Enforce Tac präsentiert. Diese könnten beispielsweise in gepanzerten Fahrzeugen und militärischen Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen, aber auch in bestimmten ballistischen Systeme und Sensor- und Optikplattformen. Auch ergonomische Sitz- und Zugangslösungen seien ein Anwendungsbereich.
Kurs von Stabilus volatil
Die Stabilus-Papiere notierten im vorbörslichen Tradegate-Handel im Plus. Im XETRA-Handel geht es in einem schwachen Marktumfeld jedoch stellenweise 1,75 Prozent runter auf 17,92 Euro.
Der Spezialist für Steuerungen von Gasfedern, Dämpfern und Antrieben will das Geschäft mit militärischen Anwendungen dieser Technik "erheblich" ausbauen. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in gepanzerten Fahrzeugen, militärischen Nutzfahrzeugen, tragbaren und plattformbasierten ballistischen Systemen, unbemannten Systemen sowie in Sensor- und Optikplattformen.
/bek/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stabilus SE
|
03.03.26
|EQS-News: Stabilus SE presents product solutions at Enforce Tac and plans significant expansion of its military applications business (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-News: Stabilus SE präsentiert Produktlösungen auf der Enforce Tac und plant erheblichen Ausbau seines Geschäfts mit militärischen Anwendungen (EQS Group)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
26.02.26