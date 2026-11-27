Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Kontinuität
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27.11.2026 16:16:00
Stabilus-Aktie schwächer: Büchsner bleibt weitere drei Jahre an der Spitze
Der Vertrag mit dem 51-jährigen laufe nun bis zum 30. September 2030, teilte der Spezialist für Gasfedern, Dämpfer und elektromechanische Antriebe am Donnerstagabend mit. "Michael Büchsner hat Stabilus in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt", sagte Aufsichtsratschef Frank Heinricht laut Mitteilung. "Das konjunkturelle und geopolitische Umfeld war selten so herausfordernd wie heute. Gerade deshalb ist Kontinuität an der Spitze des Unternehmens besonders wichtig."
Die Stabilus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,93 Prozent tiefer bei 12,80 Euro.
/mis
KOBLENZ (dpa-AFX)
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