Stabilus Aktie

Stabilus ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick 05.11.2026 20:39:37

Stabilus-Aktie verliert: Konzern reagiert mit Ausblicksdämpfer auf Schwäche in China und Nordamerika

Stabilus-Aktie verliert: Konzern reagiert mit Ausblicksdämpfer auf Schwäche in China und Nordamerika

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft.

2030 dürfte der Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Ebit-Marge soll noch bei 12 bis 15 statt bisher 15 Prozent liegen. Die in Teilen schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro.

Im vierten Quartal sank der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302,1 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrößen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen.

An die Aktionäre sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausgeschüttet werden. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen. Der Dividendenvorschlag reflektiere die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2026 sowie das Ziel der Entschuldung von Stabilus mit einem angestrebten Nettoverschuldungsgrad von unter dem Faktor 2,0, hieß es zur Begründung.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die im Nebenwerteindex SDAX notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,85 Prozent nach.

/he/la

KOBLENZ (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall muss Jahresziele wegen Projektverzögerungen senken - Aktie bricht ein

Bildquelle: Stabilus

Nachrichten zu Stabilus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

mehr Analysen
04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stabilus SE 15,44 -4,22% Stabilus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen