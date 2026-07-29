Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Robotik-Kooperation
|
29.07.2026 11:33:38
Stabilus-Aktie zieht an: Hoffnungsschimmer für Anleger
Die Stabilus-Aktien befinden sich seit Anfang 2024, als sie zeitweise noch 67 Euro gekostet hatten, auf steiler Talfahrt. Im Jahr 2026 haben sie aktuell mehr als 28 Prozent verloren und zählen zu den schwächsten Werten im Nebenwerteindex SDAX.
Erst in der vergangenen Woche hatte eine vorsichtigere Prognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr den Aktienkurs auf ein weiteres Rekordtief sinken lassen.
Der Auto- und Industriezulieferer schließt nun mit dem Unternehmen Synapticon eine strategische Partnerschaft im Trendfeld humanoide Roboter. Das ließ Anleger am Mittwoch aufhorchen. Stabilus sieht hier einen attraktiven Wachstumsmarkt.
Auch für andere Auto- und Industriezulieferer wie Schaeffler sind humanoide Roboter längst ein wichtiges Zukunftsgeschäft. Im Zuge der Euphorie um dieses Thema hatten die Schaeffler-Papiere im Frühjahr eine Kursrally hingelegt, die jedoch inzwischen wieder korrigiert wurde.
/ajx/bek
/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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