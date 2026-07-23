Stabilus Aktie

Stabilus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

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Optimismus lässt nach 23.07.2026 06:04:00

Stabilus dämpft Erwartungen für 2026: Aktie zeigt sich unbeeindruckt

Stabilus dämpft Erwartungen für 2026: Aktie zeigt sich unbeeindruckt

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus verliert mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr etwas an Optimismus.

Beim Umsatz sei nun mit 1,15 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend mit. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte Stabilus 1,1 Milliarden Euro bis 1,3 Milliarden Euro als Ziel genannt. Analysten hatten bisher mit 1,2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor gerechnet.

Die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jetzt bei zehn Prozent liegen, also am unteren Ende der ursprünglichen Spanne von zehn bis zwölf Prozent. Den bereinigten freien Zahlungsmittelfluss sieht Stabilus neu bei 90 Millionen Euro nach ursprünglich 80 bis 110 Millionen Euro.

Im dritten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf etwas weniger als 300 Millionen Euro gesunken. Im dritten Jahresviertel war der Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um knapp drei Prozent auf 32 Millionen Euro.

Die bereinigte Marge lag bei 10,8 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Alle drei Größen lagen dem Unternehmen zufolge über den Erwartungen der Experten.

Die Stabilus-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,13 Prozent im Plus bei 15,70 Euro.

KOBLENZ (dpa-AFX)

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Bildquelle: Stabilus

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