Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Markanter Kurssprung
|
07.08.2026 22:10:00
Stabilus: Finanzvorstand Jaeger scheidet vorzeitig aus - Aktie etwas tiefer
Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hieß es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.
Die im Nebenwerteindex SDAX notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss leicht nach.
KOBLENZ (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Stabilus
Nachrichten zu Stabilus SE
|
07.08.26
|EQS-News: Stabilus SE: Andreas Jaeger steps down as Chief Financial Officer at his own request (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-News: Stabilus SE: Andreas Jaeger legt Amt als Finanzvorstand auf eigenen Wunsch nieder (EQS Group)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)