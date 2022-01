Stabilus mit Umsatzplus zum Jahresstart - Zwei Milliarden Euro bis 2030 geplant

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal (per Ende Dezember) legten die Erlöse um 3,5 Prozent auf 243,7 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nahm dagegen von 32,3 Millionen auf 29,3 Millionen Euro ab. Hier verzeichnete das Unternehmen höhere Kosten, so etwa für Rohstoffe. Unter dem Strich verdiente Stabilus mit 18 Millionen Euro dank positiver Währungseffekte mehr als ein Jahr zuvor als 14,3 Millionen verbucht wurden.

Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen und erwartet weiter einen Umsatz von 940 bis 990 Millionen Euro sowie eine bereinigte Ebit-Marge von 14 bis 15 Prozent. Zudem gab sich das Unternehmen langfristige Ziele. Bis 2030 will Stabilus einen Umsatz von zwei Milliarden Euro sowie eine bereinigte Ebit-Marge von 15 Prozent erreichen. Besonderes Augenmerk will Stabilus auf Technologien zur Bewegungssteuerung legen, wie es hieß./nas/jha