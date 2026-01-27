Stabilus SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stabilus SE ließ sich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stabilus SE die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 EUR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stabilus SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 291,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 326,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at