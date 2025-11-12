Stabilus SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stabilus SE präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,690 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 316,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 336,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Stabilus SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,980 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,84 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,75 Prozent auf 1,31 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden EUR gelegen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,49 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 1,30 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at