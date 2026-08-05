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05.08.2026 06:31:29
Stabilus SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stabilus SE hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 0,400 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 299,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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