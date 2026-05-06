Stabilus SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stabilus SE lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,79 Prozent auf 304,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stabilus SE 338,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at