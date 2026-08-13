Stable Road Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stable Road Acquisition lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stable Road Acquisition ein EPS von -22,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Stable Road Acquisition im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stable Road Acquisition 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at