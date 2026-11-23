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23.11.2026 06:31:29
Stable Road Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stable Road Acquisition lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stable Road Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -19,230 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1995,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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