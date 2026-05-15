Stable Road Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stable Road Acquisition hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -29,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 903,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at