Flughafen Zürich Aktie
WKN: 864151 / ISIN: CH0010567961
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09.09.2026 07:29:11
Stablecoins statt Kreditkarte: Am Flughafen Zürich startet ein Test
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Der Reisedetailhändler Avolta startet am Flughafen Zürich einen Pilotversuch mit Stablecoin-Zahlungen. Das Bemerkenswerte daran: Die Transaktionen laufen direkt zwischen den digitalen Wallets von Kunden und Händler – ohne zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister.
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