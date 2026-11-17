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17.11.2026 06:31:28
StablecoinX A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
StablecoinX A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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