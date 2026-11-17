StablecoinX A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at