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17.08.2026 06:31:29
StablecoinX A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
StablecoinX A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 15,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das StablecoinX A ein Ergebnis je Aktie von -0,700 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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