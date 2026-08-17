StablecoinX A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

StablecoinX A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das StablecoinX A ein Ergebnis je Aktie von -0,700 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at